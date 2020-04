CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ALDERWEIRELD / In un'intervista rilasciata al 'The Guardian', Stijn Francis, agente di Toby Alderweireld, ha detto la sua sulla questione stipendi: "Quando i club acquistano un calciatore, corrono un rischio pagando un trasferimento e salari ingenti. In cambio di questo rischio, i giocatori non possono andarsene prima della fine del contratto, tranne quando tutte le parti coinvolte concordano diversamente. I giocatori sanno anche che durante il periodo contrattuale possono essere certi che il club pagherà lo stipendio. Le società che ora chiedono di ridurre gli stipendi dei giocatori minano questo principio di stabilità contrattuale: se insistono su una riduzione salariale, dovrebbero accettare che i giocatori possano interrompere il loro rapporto gratuitamente.

I club non dovrebbero chiedere riduzioni salariali ai propri giocatori a meno che non sia essenziale per la loro sopravvivenza". Alderweireld, che ha già rinnovato il proprio contratto con il Tottenham , potrebbe così tornare di moda in sede di calciomercato nonostante il prolungamento. Tra le squadre che si erano interessate al giocatore anche. Il difensore belga potrebbe quindi tornare a far parlare di sé. Si attendono ulteriori sviluppi.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, ESCLUSIVO Buyse: "La federazione belga ha sbagliato. Sfogo Lukaku? Nei grandi campionati contano i soldi"