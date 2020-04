CORONAVIRUS DIE WELT DI MAIO / Bufera tra Italia e Germania: l'emergenza coronavirus non sembra abbastanza per mettere a tacere le polemiche e le divergenze nell'Unione Europea. Il nulla di fatto dell'Eurogruppo sugli aiuti per i Paesi più colpiti dalla pandemia è stato seguito da una polemica molto accesa tra Berlino e Roma. E' un articolo del quotidiano 'Die Welt' a far scattare le replica del ministro degli Esteri Di Maio: la mafia aspetta gli aiuti europei il succo di un passaggio dell'editoriale firmato da Christoph B.

titolato "Signora, rimanga incrollabile!".

Parole che Di Maio definisce "vergognose e inaccettabili": "Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L'Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere", le parole del ministro a 'Uno Mattina'.

Nell'articolo del quotidiano tedesco si legge, tra l'altro: "Dovrebbe essere chiaro che in Italia - dove la mafia è forte e sta adesso aspettando i nuovi finanziamenti a pioggia di Bruxelles - i fondi dovrebbero essere versati soltanto per il sistema sanitario e non per il sistema sociale e fiscale".