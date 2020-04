CORONAVIRUS CONTE RIAPERTURE / Dice che l'Europa si trovare ad affrontare la "prova più grande dalla Seconda Guerra Mondiale" e annuncia le prime possibili riaperture per fine mese. Giuseppe Conte in un'intervista alla 'BBC' racconta come il Governo sta pensando di agire per mettere fine al lockdown nel nostro Paese: "Dobbiamo scegliere settori in grado di riavviare la loro attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo iniziare ad allentare alcune misure già entro la fine di questo mese".

Decisioni graduali, come graduale è stata l'introduzione delle restrizioni. Una scelta criticata ma che il Presidente del Consiglio continua a difendere: "Non siamo come la Cina. Per noi limitare fortemente le libertà costituzionali è stata una decisione fondamentale che abbiamo dovuto considerare con molta attenzione.

Se all'inizio avessi suggerito un blocco o limiti ai diritti costituzionali, quando c'erano i primi focolai, la gente mi avrebbe preso per un pazzo".

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Emergenza Coronavirus, la Uefa si mobilita | 'Fase 2' a tappe dal 4 maggio

Ora per uscirne anche a livello economico c'è bisogno dell'Unione Europea: "Se non cogliamo l'occasione per dare nuova vita al progetto europeo, il rischio di fallimento è reale", dice il premier. Infine, Conte rispedisce al mittente le insinuazioni su un accordo con la Russia (aiuti in cambio del sostegno italiano allo stop alle sanzioni Ue contro Mosca): "E' un'offesa al governo italiano ... e anche a Vladimir Putin, che non avrebbe mai sognato di usarlo come leva".