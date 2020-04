CALCIOMERCATO NAPOLI IMMOBILE LAZIO / Ciro Immobile è da tempo accostato al Napoli: l'attuale attaccante della Lazio, capocannoniere della Serie A prima della sospensione, è stato corteggiato anche in passato dalla società azzurra e non è detto che nel prossimo calciomercato non ci sia un altro tentativo da parte del club partenopeo.

Lo riferisce 'Sky Sport 24', secondo cui il patron azzurro escluderebbe un ritorno di Edinson, di cui pure si è parlato, e sarebbe a fare follie soltanto per Immobile.

Da valutare la posizione della Lazio che non è intenzionata a privarsi del bomber di Torre Annunziata se non davanti ad offerte importanti. Inoltre la Lazio sul campo è ormai ad un passo dalla qualificazione in Champions League mentre il Napoli il prossimo anno non parteciperà alla principale competizione europea, al netto di quel che si deciderà sul campionato considerata l'emergenza coronavirus. La squadra azzurra ha la necessità di acquistare un attaccante considerato che le trattative per il rinnovo di Milik non decollano e la cessione del polacco è molto probabile. Da tener presente poi il contratto in scadenza di Mertens: il COVID-19 ha bloccato la formalizzazione dell'accordo per il rinnovo e ora - con le parti che devono riaggiornarsi - non sono esclusi inserimenti e sorprese.