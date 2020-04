BUNDESLIGA FISCHER MALLI CORONAVIRUS/ In Germania si prova a ripartire nonostante l'emergenza Coronavirus COVID-19. Tra i club che hanno ricominciato con gli allenamenti c'è anche l'Union Berlino il cui allenatore, Urs Fischer, ha parlato ai microfoni della stampa tedesca in videoconferenza, viste le norme legate alla prevenzione dei contagi.

Nelle parole riportate dalla 'Bild', Fischer ha affermato: "Dobbiamo accettare la situazione così com'è e trarne il meglio. Nessuno ha ben chiaro il quadro completo e ci aspettano nuove sfide. Attualmente sto cercando di preparare la squadra per un giorno x". Fischer ha poi spostato l'attenzione sul 29enne Yunus Malli, annunciando in modo involontario che non sarà presente nei prossimi allenamenti perché in quarantena per il coronavirus. In merito ha parlato anche Orhan Malli replicando: "Il ragazzo sta bene e potrà concludere l'isolamento oggi o domani".