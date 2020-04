INTER BRAIDA MESSI LAUTARO/ Intervistato ai microfoni di 'Gazzetta.it', Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez: "Se l'Inter vuole vincere dovrebbe assolutamente tenerlo. E' giovanissimo e rappresenta il futuro del club e, se i nerazzurri vogliono alzare qualche trofeo, devono ripartire da lui".

Braida ha poi parlato di Lionel Messi: "Faccio davvero fatica ad immaginarmelo lontano da Barcellona, per me questi discorsi restano una pura utopia. Certo, mai dire mai, ma non riesco a trovare motivi per i quali debba andarsene, lui e i blaugrana sono perfetti insieme".