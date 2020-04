CALCIOMERCATO STIPENDI BRANCHINI / "Calciatori e noi agenti siamo consapevoli che bisogna collaborare sul piano economico ma non solo per far fronte a questa emergenza coronavirus". Così Giovanni Branchini ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Si cercherà di trovare una soluzione per aiutare il sistema - ha aggiunto il noto agente prima di 'pungere' alcuni presidenti di Serie A - Sicuramente i calciatori avranno più a cuore il sistema di quei presidente che parlano solo per interessi di classifica".

"Mercato aggiustatore? Sarà indispensabile un po' di flessibilità - ha risposto Branchini - dilatare le date considerato che nella migliori delle ipotesi la fine di questa stagione quasi si accavallerà con le prossime. Il mercato lungo non piace a noi agenti, ma adesso servirebbe. Sul prossimo dico che nessuno svenderà, ma non è un discorso assoluto. Sono a conoscenza di trattative avanzate di un giocatore con clausola superiore ai 100 milioni (Lautaro, ndr?) e di uno con clausola da 50...", ha svelato in conclusione.

