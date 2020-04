Calciomercato Juventus, futuro Thiago Alcantara: le ultime dalla Germania

CALCIOMERCATO JUVENTUS THIAGO ALCANTARA / Dopo Flick e Thomas Muller, il Bayern Monaco si appresta a rinnovare anche il contratto di Thiago Alcantara, attualmente in scadenza nel 2021.

Secondo 'Kicker' il centrocampista naturalizzato spagnolo, riaccostato allaqualche mese fa, prolungherà a breve fino al. Il classe '91, figlio di Mazinho - ex giocatore negli anni '90 di Lecce e Fiorentina - e dell'ex Inter, è giunto in Baviera via Barcellona nell'estate di sette anni fa, vincendo ben sei Bundeslighe e il Mondiale per Club.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus, de Ligt per Marcelo: affare clamoroso con il Real Madrid