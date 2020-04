Calciomercato Napoli e Inter, sorpasso inglese sulla fascia

CALCIOMERCATO NAPOLI INTER TSIMIKAS / Classe '96, mancino con grande corsa, protagonista anche in Champions League: Konstantinos Tsimikas è il nuovo gioiello del calcio greco che sta infiammando un'asta internazionale.

Sotto contratto con l'fino al 2022, in Italia ha attirato soprattutto lee soprattutto, che si sarebbe fatto sotto anche in maniera importante con i greci. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Proprio dalla Grecia però arrivano notizie preoccupante per i club italiani. Secondo quanto riferisce 'Sportime.gr' infatti, oltre alla concorrenza di club come Galatasaray e LokomotivMosca va registrato anche l'inserimento convinto del Leicester, lanciato verso la qualificazione alla prossima Champions League prima dello stop ai campionati. La valutazione del cartellino è importante, si parla di circa 25 milioni di euro. Cifra comunque alla portata delle 'Foxes' che, tra l'altro, possono vantare una posizione di vantaggio grazie anche alla volontà dello stesso calciatore che sarebbe fortemente interessato ad un trasferimento in Premier.