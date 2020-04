CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT MARCELO / E' caldissimo l'asse Juventus-Real Madrid. E non solo per il possibile scontro sul mercato per Paul Pogba. La 'Vecchia Signora' avrebbe messo nuovamente nel mirino Marcelo per la fascia sinistra, con il brasiliano sogno del CFO Paratici in caso di partenza di Alex Sandro che piace a Chelsea e PSG.

Marcelo gradirebbe la destinazione bianconera dove ritroverebbe l'amico Cristiano Ronaldo, con il Real che non vorrebbe comunque privarsi di uno dei suoi senatori prima della scadenza del contratto fissata per il 2022.

Calciomercato Juventus, Marcelo chiave per de Ligt

L'inserimento nella trattativa di, però, potrebbe cambiare le carte in tavola come scrive il portale 'Diario Madridista'.starebbe preparando l'assalto al giovane difensore olandese e sarebbe in contatto con il suo agente: il Real Madridmetterebbe sul piatto il cartellino di Marcelo, con ovviamente un ricco conguaglio in favore della Juve vista la differenza di valutazione tra i due giocatori.

De Ligt nell'ultimo calciomercato estivo è sbarcato a Torino dall'Ajax per 75 milioni e nello scacchiere difensivo di Zidane sarebbe il degno erede di Sergio Ramos in caso di rottura del capitano con i 'Blancos' o andrebbe a rimpiazzare Varane, allettato dal corteggiamento del Manchester City di Guardiola. Marcelo potrebbe invece liberarsi per una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro, con la Juventus che dovrebbe poi corrispondergli un ingaggio non inferiore ai 12 milioni annui che il nazionale verdeoro percepisce attualmente a Madrid.