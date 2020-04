CALCIOMERCATO MILAN TORINO BONAVENTURA / Il Torino insiste per Giacomo Bonaventura. L'eclettico centrocampista è in scadenza di contratto con il Milan, con il club rossonero che finora non si è mosso concretamente per il rinnovo dell'ex Atalanta.

Al contrario del club granata, che ha messo il giocatore in cima alla lista della spesa per la prossima stagione.

Un'occasione ghiotta per il 'Toro' e che il Ds Bava vuole sfruttare fino in fondo. Stando a 'Tuttosport' la dirigenza piemontese ha presentato la propria offerta all'agente Raiola, una proposta importante sia tecnicamente che economicamente per Bonaventura. Il centrocampista avrebbe un ruolo di primo piano nello scacchiere di Longo, al pari di Sirigu e capitan Belotti. Il Torino avrebbe proposto al classe '89 un triennale da 1,5 milioni di euro all'anno (al Milan attualmente ne percepisce 2 a stagione), più bonus legati alla qualificazione dei granata alle coppe europee. Adesso il Torino attende una risposta di Raiola e di Bonaventura, con il centrocampista sempre più lontano dal Milan e nell'orbita anche di Lazio e Fiorentina.