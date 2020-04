Calciomercato Torino, nostalgia Aina: si accende l'asta

CALCIOMERCATO TORINO OLA AINA / Cresciuto in Inghilterra, in Serie A grazie al Torino Ola Aina ha trovato continuità di prestazioni e rendimento, crescendo tecnicamente e anche umanamente.

Alla soglia dei 24 anni, dopo due stagioni in granata, l'esterno inglese di origini nigeriane si è consolidato come un elemento estremamente interessante nel suo ruolo e la Premier League è tornata a bussare per riportarlo a casa. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui, su tutte, WestHam e Everton sono uscite allo scoperto manifestando il proprio corteggiamento in vista della prossima estate. Costato 10 milioni di euro la scorsa estate, Aina potrebbe spingere per riavvicinarsi alla propria famiglia che vive a Londra e anche per questo i dirigenti granata starebbero accelerando le operazioni per individuare l'alternativa.