CALCIOMERCATO JUVENTUS CASTROVILLI MANDRAGORA / Carta Mandragora per la Juventus nella corsa a Gaetano Castrovilli.

Il talento dellapiace e non poco alla dirigenza della Continassa, che deve far fronte comunque alle resistenze del club viola oltre all'agguerrita concorrenza dell'Inter dell'estimatore Antonio Conte

La Fiorentina avrebbe messo nel mirino Mandragora, che la Juve può riscattare per 26 milioni di euro in estate negli accordi stipulati con l'Udinese. Il giovane centrocampista sarebbe un obiettivo del sodalizio di Commisso, con alcuni intermediari già all'opera per agevolare il trasferimento del giocatore alla corte di Iachini come scrive 'Tuttosport'.

Calciomercato Juventus, braccio di ferro per Castrovilli

In questo scenario la 'Vecchia Signora' potrebbe pensare di inserire Mandragora nell'affare Castrovilli o per Chiesa, altro obiettivo sensibile in casa gigliata del CFO Paratici. La Fiorentina però non vorrebbe fare affari con la Juventus e tenersi comunque stretti i suoi due gioielli almeno per un'altra stagione. Castrovilli ha attirato anche le attenzioni del Napoli, con l'ex Cremonese che ha recentemente rinnovato il contratto con i toscani fino al 2024.