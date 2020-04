Calciomercato, da Godin a Rabiot | Toccata e 'fuga' dall'Italia

CALCIOMERCATO INTER MILAN JUVENTUS GODIN REBIC RABIOT/ Periodo di pausa e di riflessioni in questo stop forzato a causa dell'emergenza COVID-19, il virus che ha fermato praticamente tutto il calcio europeo. Mentre all'orizzonte si prospetta una finestra di calciomercato all'insegna dell'austerità e del risparmio dopo i mancati introiti derivanti da una regolare conclusione della stagione di campionato e delle coppe europee. Inoltre, in particolare in Serie A, sono molti i big arrivati la scorsa estate che potrebbero subito salutare per svariati motivi: da un rapporto non eccellente con lo staff tecnico alle rivoluzioni in arrivo. Calciomercato Serie A: quanti big potrebbero dire addio, da Diego Godin ad Adrien Rabiot

Calciomercato Inter, da Godin a Eriksen: quanti possibili addii immediati

L'Inter di Antonio Conte prepara la ripartenza dopo la brutta sconfitta di inizio marzo contro la Juventus di Maurizio Sarri firmata dalle reti di Aaron Ramsey e Paulo Dybala. Una batosta per la Beneamata che, nelle settimane precedenti, ha dovuto registrare anche lo stop all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi. Fra i tanti big presenti in casa nerazzurra, non sta vivendo un periodo particolarmente felice il nuovo arrivato, Christian Eriksen. L'ex stella del Tottenham non ha finora inciso nella manovra nerazzurra, tanto da non essere riuscito a guadagnare una posizione da titolare. Il danese è un numero 10 puro, un ruolo che cozza con i dettami tattici di Antonio Conte che gli ha sempre preferito centrocampisti d'inserimento e più portati alla fase difensiva. Un suo addio già in estate non sarebbe da escludere, così come quello di Diego Godin, sul quale ci sono l'Atletico Madrid ed il Manchester United. Proprio i Red Devils sarebbero pronti a ritrovare Alexis Sanchez.

Il cileno ha infatti messo in mostra buone qualità, ma gli infortuni e la titolarità dihanno bloccato la sua scalata nelle gerarchie tecniche.

Calciomercato Juventus, Rabiot non convince. De Ligt in crescita. Danilo fermato dagli infortuni

Oltre a Merih Demiral, ritornato dal periodo al Sassuolo, in casa Juventus sono stati diversi i giocatori approdati alla Continassa da club esteri. A partire da Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato a Torino a parametro zero dopo la rottura con il PSG. Nonostante il tecnico della Juventus Maurizio Sarri abbia una grande stima del giocatore transalpino, il classe 1995 non ha finora inciso e una partenza nella prossima finestra di mercato non sarebbe da escludere. Discorso diverso invece per Matthijs de Ligt, maxi affare della scorsa estate. Dopo un inizio a rilento, l'ex Ajax sta trovando la sua dimensione, nonostante il Real Madrid di Zidane continui a seguirlo. Infine, capitolo Danilo. Il brasiliano che, nella stagione precedente, ha vestito la maglia del Manchester City non ha trovato grande spazio, ma un addio non sembra una possibilità così quotata.

Calciomercato Milan, Gazidis pronto a lanciare il nuovo progetto | Quanti addii in vista!

Ivan Gazidis si prepara a rivoluzionare il Milan. I rossoneri, nonostante le smentite delle ultime settimane, potrebbero davvero vedere in panchina Ralph Rangnick, tecnico ex Lipsia. Con l'allenatore tedesco potrebbero essere in molti a dire addio, a partire da Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese arrivato nel mercato di gennaio. La linea verde di Rangnick potrebbe infatti cozzare con l'ex Inter e Juventus, quasi alla soglia dei 40 anni. Attenzione anche alla situazione di Ante Rebic, attaccante croato arrivato nell'ultima giornata di trasferimenti della scorsa estate. L'inizio a singhiozzo non ha fermato lo spirito del vicecampione del mondo che, prima dello stop, si era preso il Milan a suon di gol. Con Rangnick al timone però, tutto potrebbe cambiare.