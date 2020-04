CALCIOMERCATO MILAN TONALI / Tra Juventus e Inter, spunta il Milan nella corsa a Sandro Tonali. Il profilo del classe 2000 piace e non poco alla dirigenza di Via Aldo Rossi, rispettando peraltro tutti i parametri chiesti da Elliott a Gazids per il nuovo corso rossonero incentrato sulla linea verde. La Juve è al momento in vantaggio nella corsa al giocatore, con l'Inter a ruota e che tenta il sorpasso ai rivali bianconeri.

Tra le due litiganti potrebbe però inserirsi il Milan, che a differenze delle altre big darebbe subito una maglia da titolare al baby centrocampista del Brescia.

Calciomercato Milan, obiettivo Tonali: via Paqueta e Kessie

Cellino valuta almenodi euro e spera in un'asta per il proprio gioiello la prossima estate. Un prezzo importante per le casse rossonere, con l'Ad Gazidis che potrebbe però finanziare il colpo Tonali con un paio di cessioni eccellenti in mezzo al campo.

In primis Paqueta, che può fruttare una cifra intorno ai 30 milioni al Milan e con il PSG dell'estimatore Leonardo che resta sempre vigile sulla situazione dell'ex Flamengo. Altri 20-25 milioni arriverebbero invece dalla cessione di Kessie, che continua ad avere diversi estimatori soprattutto in Premier League. Un tesoretto fondamentale per dare l'assalto a Tonali e beffare così Juventus e Inter nella corsa al nazionale azzurro. Il talento bresciano sarebbe il fiore all'occhiello del nuovo progetto milanista e una destinazione gradita allo stesso Tonali per essere protagonista fin da subito in una grande e compiere un ulteriore step nel percorso di crescita.