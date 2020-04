CALCIOMERCATO INTER AGENTE LAUTARO MARTINEZ / È uno dei nomi più caldi del momento sul calciomercato e si preannuncia una telenovela lunga almeno quanto la prossima finestra estiva, se non ci saranno novità prima chiaramente. Lautaro Martinez è esploso nell'Inter infiammando l'interesse dei top club, dal ManchesterCity a, soprattutto, il Barcellona che va in pressing anche con le sue stelle: dopo Messi, pure Luis Suarez ieri ha speso belle parole per l'attaccante nerazzurro.

Attestati di stima che non possono passare inosservati. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, anche Suarez chiama Lautaro: "Sarebbe il benvenuto"

Ne parla ai microfoni di 'Mundo Deportivo' Beto Yaque, agente e scopritore di Lautaro, che racconta: "Come vive con le voci di mercato? Come se nulla fosse, è concentrato solo sulla sua squadra, però sicuramente con grande soddisfazione sapendo che sta facendo molto bene - spiega Yaque che poi aggiunge -. Sicuramente per Lautaro le parole del miglior giocatore al mondo sono state un grande elogio. Credo che sia molto bello e confortante per lui. Rinnovo con l'Inter? Ha cinque anni di contratto e le notizie che escono sono solamente chiacchiere della stampa".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, annuncio dall'Argentina: "Trattativa pronta per Messi"