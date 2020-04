Calciomercato Napoli, nuovo nome per il dopo Koulibaly

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Il colpo Rrahmani già piazzato non basta. Il Napoli sa che la prossima potrebbe essere l'estate dell'addio di Kalidou Koulibaly, corteggiatissimo soprattutto da Paris Saint-Germain e Manchester United, e quindi è già partita la caccia al nuovo centrale che avrà il difficile compito di raccogliere l'eredità del senegalese.

Il classe '96 lasciato in prestito al Verona è un primo tassello a cui però verosimilmente si aggiungerà anche un altro innesto, magari con un po' esperienza internazionale in più. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Accanto a un altro giovanissimo come Malang Sarr circolato negli ultimi giorni e molto gradito anche in Premier e Bundesliga, secondo il 'Corriere dello Sport' sarebbe spuntato dunque il nome di Diego Carlos. Brasiliano, classe '93, da luglio è al Siviglia dove si è imposto come titolare attirando le attenzioni di club importanti tra cui, appunto quello partenopeo. Nel contratto c'è una clausola da 75 milioni di euro, ma l'eventuale trattativa viaggerebbe a cifre decisamente più contenute. Per il Napoli, si legge, è la fase di studio del calciatore prima di approfondire i contatti.