CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI / Paratici non si arrende e pianifica un nuovo assalto a Mauro Icardi. L'argentino, da un paio d'anni a questa parte, è un obietivo sensibile della Juventus e del CFO bianconero. Al terzo tentativo la dirigenza della Continassa spera di portare a Torino il centravanti classe '93, sfruttando anche l'asse che potrebbe crearsi con il Paris Saint-Germain.

I francesi riflettono sul riscatto dall'Inter del giocatore, che in caso di successiva cessione in Italia frutterebbe ai nerazzurri 85 milioni e non 70 secondo una clausola inserita nell'accordo con il PSG.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro nell'affare Icardi

La Juve in quel momento andrebbe così a trattare con i campioni di Francia sfruttando alcune carte gradite al Dti cui rapporti con Paratici sono ottimi. E oltre alle carte, Douglas Costa, De Sciglio e(quest'ultimo però più complicato e in odore di rinnovo), anchepuò essere la pedina giusta per arrivare ad Icardi.

La Juventus - scrive 'Tuttosport' - potrebbe pensare di sacrificare il terzino brasiliano per arrivare al bomber, con la possibilità di registrare anche una corposa plusvalenza vista la valutazione tra i 40 e i 50 milioni di euro dell'ex Porto. Il mancino verdeoro piace al connazionale Leonardo, alla ricerca di un sostituto a sinistra di Kurzawa. Il club bianconero per rimpiazzare eventualmente Alex Sandro affonderebbe il colpo per Emerson Palmieri dal Chelsea, con il rientro alla base del Cagliari del baby Pellegrini per completare la coppia di sinistra dello scacchiere difensivo di Sarri.