DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Sono ancora numeri incoraggianti quelli che riguardano l'Italia che lotta contro l'emergenza Coronavirus, ma non si può ancora parlare di calo drastico, quanto di un rallentamento. La buona notizia è il numero record di pazienti guariti in un giorno e la pressione sugli ospedali che comincia ad allentare. La normalità però è ancora lontana e anche la 'Fase 2' sarà graduale. Così nel mondo dello sport ci si interroga sulla ripresa delle attività seguendo le indicazioni arrivate dai medici FIGC.

L'obiettivo resta riprendere gli allenamenti a inizio maggio con tutte le misure di sicurezza del caso, ma non sarà semplice. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE"

16 - Si va verso una proroga delle misure di restrizione per altre due settimane.

15.45 - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: "È una giornata bellissima, meteorologicamente, ma è bellissima perché i numeri anche oggi stanno migliorando"

15.30 - La Dorna non esclude la cancellazione del Motomondiale, mentre nella Pallavolo si dimettono i presidenti delle Leghe

14.35 - Il premier Conte alla 'BBC': "Possibile parziale riapertura per fine aprile".

12.55 - La Uefa Foundation for Children ha creato un fondo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. A riportarlo è la stessa federazione calcistica europea, attraverso un comunicato ufficiale.

11.33 - Stando al 'Corriere della Sera', la cosidetta 'Fase 2' scatterà a tappe per le Regioni a partire del prossimo 4 maggio

9.30 - Parla il dottor Volpi, responsabile dell'area medica dell'Inter, che era stato ricoverato per Coronavirus: "Ripresa dello sport il 4 maggio? I rischi sono enormi".

8.15 - Dopo il vertice con gli esperti è atteso nelle prossime ore il decreto che prolunga per altri 15 giorni il lockdown riferisce 'La Stampa'.

8.00 - Oggi alle 17 è in programma la ripresa dei lavori dell'Eurogruppo che dovrà decidere quali aiuti mettere in campo per fronteggiare la pandemia Coronavirus.

7.45 - 2099: è il numero record di guariti registrati in un solo giorno.