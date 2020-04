DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Sono ancora numeri incoraggianti quelli che riguardano l'Italia che lotta contro l'emergenza Coronavirus, ma non si può ancora parlare di calo drastico, quanto di un rallentamento. La buona notizia è il numero record di pazienti guariti in un giorno e la pressione sugli ospedali che comincia ad allentare. La normalità però è ancora lontana e anche la 'Fase 2' sarà graduale. Così nel mondo dello sport ci si interroga sulla ripresa delle attività seguendo le indicazioni arrivate dai medici FIGC. L'obiettivo resta riprendere gli allenamenti a inizio maggio con tutte le misure di sicurezza del caso, ma non sarà semplice. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

20.18 - Coronavirus, Boris Johnson lascia la terapia intensiva: gli aggiornamenti

17.20 - Il bollettino quotidiano della Regione Lazio: 163 positivi, trend in salita al 3,8%; continua l'inversione di tendenza, circa 2 mila in più, tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (14.748) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.6184). "Il dato di oggi è in parte dovuto a dei ritardi di notifica nella Asl Roma 6 - spiega l'assessore D'Amato - , ma deve essere un monito affinché nessuno abbassi la guardia e continuiamo tutti uniti verso l’obiettivo del coefficiente R0 (contagiosità 0)". 18.30 - Il Bollettino della Protezione Civile: "Incremento di 1.615 contagiati in più rispetto a ieri. 3605 in terapia intensiva, con un calo di 88 unità. 28.399 i ricoverati con sintomi, calo di 86 unità rispetto a ieri.

La maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi: 64.887, il 67% del totale. Oggi registriamo purtroppo 610 deceduti, mentre i guariti sono 1979 in più rispetto a ieri (28470 il totale). Le nuove persone contagiate rispetto a ieri sono 4304"

16.00 - Si va verso una proroga delle misure di restrizione per altre due settimane.

15.45 - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: "È una giornata bellissima, meteorologicamente, ma è bellissima perché i numeri anche oggi stanno migliorando"

15.30 - La Dorna non esclude la cancellazione del Motomondiale, mentre nella Pallavolo si dimettono i presidenti delle Leghe

14.35 - Il premier Conte alla 'BBC': "Possibile parziale riapertura per fine aprile".

12.55 - La Uefa Foundation for Children ha creato un fondo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. A riportarlo è la stessa federazione calcistica europea, attraverso un comunicato ufficiale.

11.33 - Stando al 'Corriere della Sera', la cosidetta 'Fase 2' scatterà a tappe per le Regioni a partire del prossimo 4 maggio

9.30 - Parla il dottor Volpi, responsabile dell'area medica dell'Inter, che era stato ricoverato per Coronavirus: "Ripresa dello sport il 4 maggio? I rischi sono enormi".

8.15 - Dopo il vertice con gli esperti è atteso nelle prossime ore il decreto che prolunga per altri 15 giorni il lockdown riferisce 'La Stampa'.

8.00 - Oggi alle 17 è in programma la ripresa dei lavori dell'Eurogruppo che dovrà decidere quali aiuti mettere in campo per fronteggiare la pandemia Coronavirus.

7.45 - 2099: è il numero record di guariti registrati in un solo giorno.