p>MANCHESTER UNITED SOLSKJAER/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sports', Ole Gunnar, manager del Manchester United, ha parlato della prossima finestra di calciomercato , che sarà di certo condizionata dalla crisi derivante dall'emergenza Coronavirus: "Non sappiamo quale sarà la situazione e quali società dovranno vendere. Sono però certo che il nostro club è fra i più importanti al mondo a livello finanziario e, sono sicuro, che saremo in grado di fare gli affari che vogliamo". Per le ultime notizie sul calciomercato della Premier League---> clicca qui!