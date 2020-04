CALCIOMERCATO LIVERPOOL ADAMA TRAORE WOLVERHAMPTON / Quattro goal e 7 assist in stagione per Adama Traore, ex baby prodigio del Barcellona esploso però in Premier League con la maglia del Wolverhampton. Una crescita esponenziale che non è passata inosservata nel massimo campionato inglese dove anche il Liverpool avrebbe preso nota. Secondo quanto sottolineato dal 'Daily Mail', l'esterno offensivo iberico, infatti, piace molto ai 'Reds' ed in particolare al manager Jurgen Klopp.

Strappare Traore al Wolves non sarà però affatto semplice viste le alte richieste degli arancioneri che vorrebbero la bellezza di 80 milioni di euro per lasciarlo partire dopo averne investiti 20 per strapparlo al Barça. Per le ultime notizie sulla sessione estiva dei trasferimenti---> clicca qui!

