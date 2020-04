Calciomercato, Romagnoli all'Inter | Scambio a sorpresa!

CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI INTER ICARDI/ Mauro Icardi, attaccante argentino di proprietà dell'Inter, potrebbe non restare in maglia PSG nella prossima stagione. Sono molti i club interessati al cartellino del classe 1993, fra questi anche il Milan di Ivan Gazidis e, all'orizzonte, si profila uno scambio che avrebbe del clamoroso.

Secondo infatti quanto riportato dal programma televisivo 'Top Calcio 24', l'Inter ed il Milan potrebbero imbastire un mega affare con protagonisti Mauro Icardi ed Alessio Romagnoli, capitano dei rossoneri. L'ex Roma avrebbe così la possibilità di giocare in Champions League, mentre Maurito di rilanciarsi in Serie A. Resta comunque un'operazione molto difficile, viste le elevate valutazioni dei due giocatori e la caratura dei nomi in ballo.