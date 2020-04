p>CALCIOMERCATO INTER CHIESA CASTROVILLI FIORENTINA COIS/ Intervistato ai microfoni di 'Footballnews24', Sandro, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato del futuro di Federicoe Gaetano, stelle della squadra viola: "Se alla squadra didovessimo togliere questi due giocatori non credo sarebbe in corsa per le prime otto posizioni". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Cois ha poi aggiunto: "Non credo che il presidente della Fiorentina, che ha portato tutto quest'entusiasmo in città, si lasci scappare due giocatori di questo livello, sono il futuro della società".