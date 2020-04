CALCIOMERCATO CRESPO INTER MILAN JUVENTUS / Hernan Crespo punta al ritorno in Serie A nella nuova veste di allenatore. In particolare, l'ex attaccante anche di Inter e Milan sogna 'San Siro': "Mi piacerebbe allenare dove ho giocato. Vorrei tornare a San Siro, sempre che non lo tirino giù (ride, ndr). Sogno tutti i giorni di tornarci, è un posto magico.

- ha dichiarato a 'Sky Sport' - Se allenerei la? Non lo so, non è nei miei pensieri, è normale che l'affetto verso Inter e Milan sia diverso. È difficile: sono sempre stato avversario, c'è grande rispetto ma tanta competitività. In ogni caso, sto facendo di tutto per migliorare e ambisco a tornare in- ha concluso l'attuale allenatore del club argentino- Io amo l'Italia, sto facendo la mia esperienza per poter tornare".

