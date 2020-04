Juventus, l'allenamento di Ronaldo e Georgina diventa virale

JUVENTUS RONALDO GEORGINA / In Portogallo per l'emergenza coronavirus, Cristiano Ronaldo non rinuncia a mantenersi in forma: durante l'isolamento il portoghese non ha perso occasione di postare video e foto dei suoi allenamenti.

Quest'oggi ha deciso di allenarsi insieme alla compagna: il video dell'esercizio fatto dai due e postato su Instagram ha fatto subito incetta di visualizzazioni, superando in poche ore i 24 milioni. "La mia bella partner di allenamento" la frase con tanto di emoticon che accompagna le immagini di CR7 che presto potrebbe tornare in Italia e riprendere gli allenamenti con i compagni di squadra della