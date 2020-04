INTER SENSI CONTE / Dall'infortunio a Conte, fino all'emergenza Coronavirus: Stefano Sensi si racconta sui canali social dell'Inter. "Ho vissuto male l'infortunio, perché gli infortuni sono una cosa negativa, specialmente se ti rubano tanto tempo. Ora però sono contento che sia tutto alle spalle. In quei momenti vuoi farti vedere sempre con il sorriso, ma è davvero difficile mascherare il malessere. Poi esci dal tunnel e vedi la luce".

Il centrocampista nerazzurro ha poi esaltato Conte: "Fin dal ritiro mi sono allenato con un'intensità diversa. Mi ha schierato mezzala, lì sono cresciuto: i miei miglioramenti sono tutto merito di Conte.? Siamo in una situazione difficile in cui non possiamo vivere la quotidianità. Io mi sveglio presto per la colazione, poi con la mia compagna Giulia decidiamo insieme il programma della giornata in base al giorno di allenamento congiunto, se al mattino o al pomeriggio".

