Coronavirus UFFICIALE: i giocatori del Real Madrid si riducono lo stipendio

REAL MADRID STIPENDI / Anche il Real Madrid oggi pomeriggio ha annunciato un taglio degli stipendi dovuto all'emergenza coronavirus, seppur con numeri diversi rispetto a quelli che circolano in questi giorni. I giocatori delle prime squadre di calcio e basket della società madrilena, infatti, hanno deciso di ridursi volontariamente le paghe del 10% se si recuperano le partite sospese di questa stagione, e del 20%, se alla fine non sarà possibile. La scelta, giunta dopo una rapida negoziazione tra capitani e Jose Angel Sanchez, è stata applaudita dalla società merengue che, in questo modo, non toccherà agli stipendi dei suoi circa 800 dipendenti. risparmiando 50 milioni euro nel primo caso e 100 nel secondo.

Coronavirus, l'annuncio del Real Madrid sugli stipendi

Nonostante inizialmente il Real non avesse intenzione di ricorrere a questa misura, negli ultimi 10 giorni sono crollati i suoi ingressi relativi a pubblicità, marketing e merchandising, oltre ovviamente a quelli di botteghino e negozi, rigorosamente chiusi. Per evitare di penalizzare i lavoratori con stipendi normali, i giocatori hanno scelto di venire incontro al club, che resta ottimista sulla ripresa delle competizioni e, di conseguenza, su un taglio limitato al 10% dello stipendio annuale.

