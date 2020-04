CALCIOMERCATO PSG ALLEGRI TUCHEL / Via Thomas Tuchel, dentro Massimiliano Allegri: questo il piano che potrebbe provare ad attuare Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Gemain per la prossima stagione.

Dopo un anno sabbatico, l'allenatore toscano è pronto a rientrare con un nuovo progetto e quello parigino sembra essere quello giusto per ripartire: i dissidi tra, il difficile rapporto dell'allenatore confanno propendere per un cambio di guida tecnica, anche se l'allenatore tedesco potrebbe ancora essere confermato qualora dovesse andare avanti in Champions League. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid, intreccio Zidane-Allegri: decisione presa

Intanto 'L'Equipe' parla del suo futuro e racconta che - una volta sfumata la panchina del Bayern Monaco con il rinnovo di Flick - per l'ex Borussia Dortmund la scelta è quella di concedersi un anno di pausa, come già fatto dopo la fine dell'esperienza in giallonero. Quindi Tuchel potrebbe seguire le orme di Allegri, fermo dopo la fine dell'avventura alla Juventus, nel caso in cui quest'ultimo prendesse il suo posto al Psg.