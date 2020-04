CORONAVIRUS BRESCIA COMUNICATO UFFICIALE / In un comunicato ufficiale relativo alla questione abbonamenti, il Brescia ribadisce la propria posizione riguardo alla ripresa del campionato di Serie A: "Nel caso in cui venisse stabilita la ripresa del Campionato, cosa che il Club vorrebbe evitare nel rispetto della triste realtà bresciana, un'ipotesi al vaglio è quella di applicare uno sconto del 25%, rispetto al costo base della stagione "in corso", per chi volesse rinnovare l’abbonamento per la prossima stagione".

La nota fa seguito alle recenti parole, decisamente più dure, del presidente Cellino, che ha addirittura dichiarato di non voler schierare la sua squadra in caso di ripartenza del campionato . Si attendono ora ulteriori sviluppi.

