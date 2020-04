Coronavirus, Bundesliga: porte chiuse fino al 2021

CORONAVIRUS BUNDESLIGA / La Bundesliga senza tifosi fino al 2021: è questo ciò a cui sta lavorando il calcio tedesco secondo quanto affermato da Christian Seifert, amministratore delegato della DFL, al 'New York Times'. La ripresa è imminente con alcune società che hanno già ripreso ad allenarsi e presto potrebbe esserci il ritorno in campo. Una buona notizia alla quale però ne corrisponde un'altra non proprio positiva: gli stadi resteranno chiusi ai tifosi per molto tempo, ben oltre le 9 giornate che mancano alla conclusione del massimo campionato tedesco.

La ripresa è prevista per inizio maggio per rivedere i tifosi sugli spalti si potrebbe aspettare almeno fino alla fine dell'anno.

Seifert ha anche aggiunto: "Facciamo parte della cultura del paese, la gente desidera tornare a una parte normale della sua vita, e questo significherebbe che la Bundesliga possa giocare di nuovo. Questo è il motivo per cui dobbiamo svolgere il nostro ruolo qui, e ciò significa sostenere il Governo e parlare di quando saremo in grado di giocare di nuovo".