SAMPDORIA FERRERO CORONAVIRUS SERIE A / Ferrero non ha dubbi: la Serie A non deve ripartire. Questa la netta presa di posizione del presidente della Sampdoria a 'Telenord': "Organizziamoci per dire che questo campionato ormai deve finire qui. Lo dico col dolore, perché io voglio ricominciare, ma solo vedendo il mio stadio con i miei tifosi che battono sui loro tamburi".

Il patron del club blucerchiato si è poi espresso sull'eventuale ripresa a: "Ho vistoe ho avuto male al cuore con quel silenzio, a non poter esultare, perché ditemi come si fa ad andare allo stadio e vedere quella desolazione. Una partita senza tifosi, ma che partita è?".

