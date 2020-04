CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE BORRELLI / Il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha presentato in conferenza stampa il punto sull'emergenza coronavirus: "L'aumento di malati è di 1195 unità (ieri erano stati 880) Oggi sono ricoverati in terapia intensiva 3693 persone, 99 meno di ieri. Sono ricoverati con sintomi 28485 persone, 233 meno di ieri. Purtroppo registriamo 542 decessi, arrivando a un totale di decessi 17669. Per i guariti abbiamo un nuovo record: 2099. Altro dato importante è il numero dei guariti negli ultimi 10 giorni: è il 50% di tutti i guariti dall'inizio dell'epidemia.

L'incremento dei nuovi contagi rispetto al giorno precedente; in questa fase dell'emergenza diventa un altro dato importanza per capire l'entità dell'emergenza: oggi è 3836. Questo ci impone di dire di continuare a mantenere alta la guardia e mettere in pratica tutti i comportamenti suggeriti dagli esperti".

Prende la parola il dottor Guerra, dell'OMS: "Pensare di aprire in queste condizioni è abbastanza difficile da prevederlo. Si può predisporre una valutazione del rischio di riapertura per classe di lavoro, per tipologia geografia, età, ecc... sempre con un occhio alla diminuzione marcata della curva che ancora non c'è e che c'è una categoria di persone per età e condizioni morbose è particolarmente vulnerabile. Non credo che il Governo italiano voglia procedere ad una riapertura senza tener conto di questa pericolosità che ancora c'è".