JUVENTUS JOHN ELKANN / John Elkann, presidente della Exor, ha scritto una lettera agli azionisti della holding che controlla tra l'altro anche la Juventus. Un passaggio del documento è rivolto proprio al club bianconero: "Crediamo che la Juventus sia ben posizionata per un futuro più sostenibile - le parole di Elkann -, in un settore dove la straordinaria crescita dei ricavi degli ultimi dieci anni non si è tradotta in sufficiente redditività. La Juventus inizia inoltre la prossima fase del suo percorso di sviluppo con una posizione di forza nel panorama del calcio europeo".

Il numero uno di Exor continua: "Il 2019 è stato un anno molto positivo per la Juventus, sia dentro sia fuori dal campo.

Dal punto di vista commerciale, i ricavi sono aumentati a 621 milioni di euro (nel 2018 erano 505 milioni, +23%) e la strategia di diversificazione è continuata con l'apertura del J-Hotel (prima struttura alberghiera in Italia costruita con la collaborazione di un club di calcio) e l'apertura di una filiale a, con l'obiettivo di aumentare la propria presenza nel mercato asiatico".

Infine, un passaggio sugli investimenti fatti: "Quest'anno abbiamo investito nella Juventus, sottoscrivendo la nostra intera quota, pari a 191 milioni di euro (63,8% del capitale azionario), dell'intero aumento di capitale di 300 milioni di euro".