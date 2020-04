Tottenham, Mourinho infrange l'isolamento: le scuse

TOTTENHAM MOURINHO / Non ha rispetto le normative del governo inglese in tema di isolamento per il coronavirus Josè Mourinho ed ora chiede scusa: il managerdel Tottenham è stato immortalato in un parco di Londra mentre guidava una mini seduta di allenamento di tre giocatori (Sanchez, Ndombele e Sessegnon).

Le foto pubblicate hanno ovviamente generato molte polemiche e così lo 'Special One' è stato costretto a chiedere scusa: "Accetto che le mie azioni non fossero in linea con il protocollo del governo e che dobbiamo avere contatti solo con i membri della nostra stessa famiglia - le sue dichiarazioni riportate dal 'Mirror' -. È fondamentale che tutti noi facciamo la nostra parte e seguiamo i consigli del governo al fine di sostenere i nostri eroi nel Servizio Sanitario Nazionale e salvare vite". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui