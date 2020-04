CALCIOMERCATO ROMA KARSDORP / Rick Karsdorp tornerà alla Roma. Il Feyenoord ha ribadito che non spenderà i circa 10 milioni per il riscatto del terzino, ma quella del club olandese potrebbe essere una mossa per strappare, più avanti, una cifra o formula più conveniente. L'esterno classe '95 non rientra infatti nei piani dei giallorossi, obbligati a trovare una nuova squadra al giocatore nel caso in cui non si dovesse raggiungere un'intesa con la società di Rotterdam. Attenzione quindi alla Fiorentina.

A caccia di un esterno destro, i viola si erano infatti già interessati a Florenzi (un altro destinato a rientrare alla base). La priorità di Karsdorp, però, si conferma quella di rimanere in Olanda. Di certo il problema del ritorno dai prestiti preoccupa e non poco il ds Petrachi. Per il ds giallorosso sarà molto complicato piazzare giocatori dagli ingaggi elevati, a partire da

