JUVENTUS MONTERO RONALDO DE LIGT / De Ligt e Demiral la coppia del futuro: Pablo Montero, ex difensore della Juventus e attuale allenatore della Sambenedettese, parla dei bianconeri. Intervistato da 'Sky Sport 24', l'uruguaiano spiega: "De Ligt è un fuoriclasse. Ha tutte le armi per diventare il più forte. Non solo lui, anche Demiral è forte e loro due possono diventare la coppia centrale del futuro della Juve". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Inevitabile parlare di Cristiano Ronaldo: "Il più forte di tutti quelli che ho visto è Maradona.

Mi sarebbe piaciuto giocare contro Cristiano Ronaldo: è sempre meglio affrontare i più forti per migliorare. Come marcarlo? E' forte di fisico, veloce, devi farti aiutare dai compagni e non lasciargli l'uno contro uno. Devi giocartela sul fuorigioco e non lo devi far girare".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo-Barcellona: retroscena clamoroso

Spesso si dice che CR7 metta in ombra i compagni, Montero non è di questo avviso: "Dipende dalla personalità dei suoi compagni, se sono disposti a farsi da parte e a vivere in ombra. Ci sono architetti e operai nel calcio, io sono operaio e non potevo diventare architetto. Per me Ronaldo non toglie niente a nessuno".