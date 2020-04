CORONAVIRUS LAZIO ACERBI / Acerbi la pensa in maniera opposta al suo presidente Lotito: "La normalità mi manca, ma non dobbiamo avere fretta - le parole a 'La Repubblica' del centrale biancoceleste in merito alla ripresa del campionato. Vincere il campionato con la Lazio sarebbe fantastico, ma conta di più la salute e io ne so qualcosa, credetemi. La priorità è uscire da questo periodo terribile.

Non credo che uscirò da questa situazione diverso, perché ne ho passate di cose gravi - ha sottolineato Acerbi in chiusura - Ora non dobbiamo avere fretta. Bisogna rispettare le regole imposte dal governo. Meglio stare a casa una settimana in più che sbrigarsi a far ripartire tutto e poi ritrovarci nel tunnel per altri mesi".

