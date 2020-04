CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN FIORENTINA / L'Inter potrebbe provare a inserirlo nell'affare Chiesa, ma stando a 'La Nazione' la Fiorentina pensa al suo acquisto a prescindere. Parliamo di Radja Nainggolan, cercato dai viola già l'estate scorsa, ma poi il belga preferì - per questioni famigliari - far ritorno al Cagliari, che ora non è detto decida di acquistarlo a titolo definitivo.

Il ritorno con annessa permanenza all'Inter è da escludere del tutto, così la Fiorentina può avere delle chance di portarsi a casa l'ex Roma. Secondo 'La Nazione' il club di, in eccellenti rapporti con quello nerazzurro, ha in mente di comprarlo in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro.

