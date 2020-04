CALCIOMERCATO JUVENTUS MONTERO / Ci ha giocato 9 anni da calciatore, diventandone leader e simbolo: Pablo Montero ora che ha fatto il salto della barricata, diventando allenatore, non nega che sogna un futuro sulla panchina della Juventus. Il tecnico uruguaiano, 48 anni, attualmente alla guida della Sambenedettese, ha raccontato in un'intervista a 'Sky' del desiderio di sedersi sulla panchina bianconera: "E' un sogno, mio come di tutti gli ex giocatori che vogliono bene alla squadra: ma è un sogno lontano e poche ex riescono realizzarlo.

Sicuramente piacerebbe a tutti allenare la Juventus, anche a chi non ha giocato in bianconero". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Juventus su Icardi? Conte chiede il maxi-scambio!

Dal possibile futuro al passato recente: durante il campionato Sarri ha dovuto fare a lungo a meno di Giorgio Chiellini, un leader in campo e nello spogliatoio come lo era Montero. "La sua presenza è mancata, soprattutto per gli avversari che lo rispettano e sanno chi vanno ad affrontare: a volte è importante anche quello, avere il rispetto degli avversari".