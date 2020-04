CORONAVIRUS ESCLUSIVO BATTISTINI / E' ancora lungi dal trovare una via d'uscita lo scontro sul taglio degli stipendi. Il vicepresidente dell'AIC Calcagno ai microfoni di CM.IT ha messo in guardia le società sulle possibili e future controindicazioni, con la Juventus che è al momento l'unica che si è mossa in maniera ufficiale per la decurtazione degli ingaggi in Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Sulla scottante questione e sui riflessi dell'emergenza coronavirus nel mondo del calcio italiano si è espresso Graziano Battistini, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: "Non è facile trovare una soluzione, estrapolarla dalle difficoltà evidenti dei club e dei danni oggettivi che l'emergenza sanitaria sta provocando. Di conseguenza si deve valutare in quale misura la categoria dei calciatori deve giustamente contribuire e fare un passo indietro. Ma finché non si è quantificato il danno reale delle società e l'aiuto che il Governo vorrà dare ad un'industria importante per il paese qual è il calcio, sarà difficile stabilire la percentuale e la cifra esatta a cui il giocatore dovrebbe rinunciare del proprio stipendio".

Coronavirus, Battistini a CM.IT: "Serve un piano scientifico per la ripresa"

L'agente Fifa ed ex portiere si sofferma poi sulle tempistiche per la ripresa e il ritorno in campo: "Bisogna pensare ad un modo per blindare tutta la situazione, servono sicurezze e certezze sul piano scientifico.

Altrimenti ci saranno problemi anche per il futuro perché il coronavirus rimane tale e non fa distinzioni tra questa e la prossima stagione. Dobbiamo metterci in testa che servono delle metodologie scientifiche per cercare di gestire il problema e conviverci. Io mi focalizzerei soprattutto su questo aspetto.recentemente ha fatto un certo tipo di dichiarazioni: secondo lui è dimostrabile che in ogni azienda, e in questo caso la sua, tutto e tutti possano essere messi in un stato di sicurezza. Se questo sarà attuabile, allora ben venga al più presto la ripresa dell’attività".

LEGGI ANCHE >>> Milan, ESCLUSIVO agente Cragno: "Non sono sorpreso, è uno dei migliori"

Battistini, infine, esprime la sua opinione sulla possibilità di posticipare la finestra estiva del calciomercato come auspicato dalla Fifa: "Nuove e future decisioni per me si devono valutare sempre facendo riferimento alle date previste per l'apertura e la chiusura delle due sessioni di mercato. I tempi biblici della sessione estiva permetterebbero comunque agli operatori e alle società di avere il tempo necessario per agire sul mercato, anche in misura più compressa dato il rinvio dei tornei. Non morirebbe nessuno se la campagna trasferimenti estiva fosse un po' più ristretta, per me non servirebbe uno slittamento. Sarei contrario ad un calciomercato ancora più lungo e sempre aperto anche durante lo svolgimento dei campionati".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, ESCLUSIVO Calcagno (AIC): "Taglio stipendi? È una provocazione!