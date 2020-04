CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Non sappiamo quali saranno le date e come sarà strutturato il prossimo calciomercato, ma il nome di Mauro Icardi ha già iniziato ad infiammare voci ed indiscrezioni. Si preannuncia un'altra lunga telenovela per l'argentino dell'Inter in prestito al Paris Saint-Germain che non ha sciolto i dubbi sul riscatto da 70 milioni di euro tenendo sempre vivo l'interesse della Juventus che monitora gli sviluppi.

L'argentino è un pallino del CFO bianconero Fabioche lo segue da anni e vorrebbe mettere a disposizione del tecnico Maurizioun nuovo centravanti più giovane e di grande spessore per affiancare Cristiano.

Sfumato lo scambio stellare con Dybala la scorsa estate, l'Inter secondo 'Sport Mediaset' potrebbe clamorosamente tornare ad aprile i dialoghi con i grandi rivali su input del tecnico Antonio Conte che dalla cessione dell'ex capitano interista punterebbe ad ottenere, nel caso, due tasselli fondamentali dell'era contiana alla Juventus. Si tratterebbe di Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, individuati come i profili ideali per completare difesa e fascia dove l'Inter sta cercando rinforzi.