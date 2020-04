JAMIROQUAI JASON KAY PASSIONE AUTO / Una vita vissuta al massimo. Jason Kay, leader della band Jamiroquai, in una delle sue rare interviste si concede ai microfoni di 'automotorinews.it' per parlare non di musica, ma di auto. La sua grande passione. Anzi, di più.

"L'unica cosa che mi fa davvero sballare è l'adrenalina. Il palco me ne offre sempre, il piacere di suonare è enorme soprattutto di fronte a un pubblico grande ma- spiega Jay Kay che poi racconta -. Ho cominciato con pochi acquisti mirati, ricordo una MiniCooper da competizione, una prima Bentley, poi una Mercedes Pagoda, poi mi sono trovato a comprare di tutto. Lamborghini e Ferrari sono le mie grandi tentazioni, ogni volta che vengo in Italia devo visitare una concessionaria o fare un salto a Maranello dove sono sempre molto gentili con me. Anche se io vorrei sempre provare una Formula Uno, e mi dicono che la cosa non sia così facile".