Coronavirus, Kragl minaccia di lasciare il calcio

CORONAVIRUS KRAGL BENEVENTO - Ogni giorno il calcio si interroga sulle date per far ripartire i campionati e portare a termine la stagione. C'è poi sempre il rischio che non si riesca a finire e quindi si cancelli tutto. Un'ipotesi che al Benevento, capolista del campionato di Serie B con 22 punti di vantaggio sulla terza in classifica a 10 giornate dal termine, non vuole prendere in considerazione.

"Negarci la Serie A sarebbe follia: se succede, lascio il calcio - le parole del giallorosso Oliverriportate da 'Il Sannio Quotidiano' - Abbiamo scritto la storia e fatto qualcosa di devastante. Nessuno potrà toglierci quanto fatto, anche se abbiamo ancora altre partite da vincere. Mi volevanoin Serie A ma ho scelto la 'Strega' e sono contento".