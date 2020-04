INTER JUVENTUS FUTURO CHEISA BARONE / Futuro tutto da scrivere per Federico Chiesa. Il giovane italiano è finito da tempo nel mirino di Juventus e Inter, pronte a darsi battaglia alla riapertura del prossimo calciomercato. La volontà della Fiorentina, però, è quella di trattenerlo: "Con lui abbiamo un ottimo rapporto, sincero, siamo contenti entrambi - ammette Joe Barone ai microfoni di 'Radio Sportiva' - C'è grande serenità e rispetto da parte sua, della sua famiglia e da parte nostra. Alla Fiorentina i giocatori devono arrivare per restare, qui possono crescere, maturare e anche andare in Nazionale. Quando questa situazione sarà alle spalle ci sarà modo per parlare".

Barone, nel corso dell'intervista, ha parlato anche del taglio degli stipendi e di altri temi caldi del momento: "Ci aspettiamo un grande senso di responsabilità, di collaborazione e di presa di coscienza da parte dei calciatori. Non si parla solamente dei giocatori, sia FIFA che UEFA devono intervenire. Sono sicuro che tanti giocatori sono disposti ad aiutare. O ne usciamo uniti e compatti, o andremo tutti a casa.

Situazione nel nostro spogliatoio? Ho parlato con i nostri capitani, vogliono come funziona il sistema".

CONCLUSIONE STAGIONE - "Per il bene del calcio sarebbe bene concludere questa stagione senza sacrificare la prossima. Prima di tutto, però, viene la salute e la gente sta morendo. Se non ci sono rischi per squadre e addetti ai lavori è giusto giocare, altrimenti no. Si deve guardare a lungo termine".

CONTAGI FIORENTINA - "Al momento la situazione è abbastanza sotto controllo alla Fiorentina. I nostri tre calciatori colpiti sono completamente negativi. Abbiamo avuto un'altra decina di persone tra medici, fisioterapisti e relative famiglie, alcune anche con situazioni molto serie, per fortuna ora la situazione è sotto controllo. Fortunatamente ci siamo mossi per tempo, chiudendo subito centro sportivo e sede, seguendo tutti i protocolli di sicurezza. Speriamo che il peggio sia passato".

