Juventus, futuro Havertz: affare complicato

CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ BAYER LIVERPOOL / Kai Havertz è uno dei calciatori che infiammerà il prossimo calciomercato. Il centrocampista classe 1999 si è messo in mostra con la maglia del Bayer Leverkusen stregando mezza Europa. Tra i club che hanno mostrato interesse nei suoi confronti c'è anche la Juventus ma portarlo in Italia non sarà facile.

Sul giocatore, infatti, hanno messo gli occhi anchee Bayern Monaco.

Dall'Inghilterra giunge conferma del forte interessamento da parte dei Reds, con Klopp, intenzionato a rafforzare il centrocampo con il suo connazionale ma la crisi economica, per via dell'emergenza coronavirus, rischia di non far combaciare le richieste dei tedeschi con le offerte delle varie squadre. Secondo l''Independent' il Bayer continua a chiedere 90 milioni di euro per il giocatore e per il Liverpool varrebbe al massimo la metà.