Lazio, segnali di ripresa: nuove visite prima degli allenamenti

LAZIO RIPRESA CORONAVIRUS / "Visita di riammissione all'attività sportiva". Si chiamerà così il primo passo verso la normalità calcistica. I calciatori della Lazio, finita l'efficacia dei decreti, prima di tornare ad allenarsi saranno sottoposti a controlli specifici in vista della ripresa.

Dall'elettrocardiogramma alle radiografie polmonare, dai tamponi ai test sierologici. Questo e molto altro sarà l’iter da seguire per Immobile e compagni.

In sostanza, un secondo test di idoneità sportiva (senza esami radiologici agli arti inferiori), dopo quello effettuato ad inizio stagione con il professor Pulcini, responsabile sanitario del club. Luogo delle visite sarà il centro sportivo di, sanificato come un ospedale che dall’inizio dell’emergenza legata aldispone di teli monouso per i massaggi, occhiali, mascherine e guanti in quantità. Lotito ha seguito in prima persona la messa in sicurezza del quartier generale laziale e ha effettuato l’ultimo sopralluogo l’altro ieri. Tutti è pronto per ricominciare e qualcuno ha già paragonato Formello ad una "clinica".