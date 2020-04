CALCIOMERCATO INTER CANCELO / Ritorna d'attualità il nome di Joao Cancelo per l'Inter. Il club nerazzurro potrebbe rivoluzionare le proprie corsie esterne nella prossima stagione, con il terzino portoghese che sarebbe nuovamente nei pensieri della dirigenza di Viale della Liberazione per il mercato estivo.

Cancelo ha deluso aldopo l'addio alla, conche potrebbe farci un pensierino come riporta il 'Corriere dello Sport'.

Occhio però alla contromossa di Guardiola, che per il suo Manchester City potrebbe chiedere in campo un tra Bastoni e Skriniar. Non ci sarebbe comunque solo solo Cancelo sul taccuino di Conte sugli esterni: Semedo e Junior Firpo sono ad esempio due profili che potrebbero rientrare nell'affare con il Barcellona per Lautaro Martinez. Per l'attacco, invece, il sogno sull'esterno si chiama sempre Federico Chiesa dalla Fiorentina.