Calciomercato Milan: Pioli, Donnarumma e Romagnoli | Triplice annuncio

CALCIOMERCATO MILAN PIOLI DONNARUMMA ROMAGNOLI - L'emergenza coronavirus potrebbe accelerare la rivoluzione in casa Milan. A prescindere da quando ripartirà il campionato di Serie A, è difficile ipotizzare che i rossoneri possano centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Serve quindi un piano a costi più contenuti per rientrare nei parametri della Uefa e rilanciarsi nel medio termine ad alti livelli.

Tante le novità in vista, a cominciare dalla dirigenza: all'addio didovrebbe fare seguito quello di, mentre alla guida tecnica è in bilico la posizione di Pioli

Sul tema è intervenuto anche il noto giornalista sportivo Roberto Renga che ai microfoni di 'Top Calcio 24' ha previsto tempi duri per i tifosi del Milan: "Nonostante gli ultimi rumors, sappiamo che Pioli non rimarrà in panchina la prossima stagione. Poi c'è da considerare che Donnarumma dovrebbe essere ceduto e che anche Romagnoli potrebbe partire, con la Lazio che si è iscritta alla corsa: dispiace che un grande club come il Milan vada verso questo ridimensionamento".

