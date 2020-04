SASSUOLO CARNEVALI TAGLIO STIPENDI / Da una parte la Lega Serie A propone un taglio di 2 o 4 mensilità, dall'altra l'Assocalciatori risponde con toni duri.

L'accordo nel calcio italiano non arriva e le parti vanno allo scontro, mentre in mezzo ci sono società come ilche hanno già avviato un dialogo proficuo con i propri tesserati per trovare la soluzione migliore in questo momento di emergenza. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ESCLUSIVO Calcagno (AIC): "Taglio stipendi? È una provocazione! Brutta figura dei presidenti"

Ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' ne parla l'Ad Giovanni Carnevali che spiega: "Dobbiamo essere mossi dal buonsenso in una situazione di emergenza globale. Chi ha la possibilità deve andare incontro ai problemi della propria azienda. Io sarà il primo a farlo. Lo stesso De Zerbi, il nostro allenatore, si è immediatamente detto disponibile. Serve uno schema costruito sulle esigenze di ognuno. Analizzeremo il valore dello stipendio e la durata del contratto. Potranno esserci interventi proporzionali alla portata dell'ingaggio, oppure per chi ha contratti lunghi pensare di spalmare una parte dei pagamenti in più stagioni. Ai più esperti abbiamo spiegato la nostra linea, che verrà poi estesa a tutti gli altri".